"Ждем чуда каждый день": кровоизлияние в мозг грозит девочке из Балхаша после удара камнем

Диана. Фото: из личного архива

Диана Еремина из Балхаша стала страдать судорогами и потерей сознания после того, как мальчик попал ей камнем в голову. Врачи не понимали, с чем связаны приступы. А обследование показало наличие кавернозной ангиомы, передает корреспондент NUR.KZ.

Врачи Балхаша отправили девочку на обследование в Караганду. Там ей проверили почки, печень, желудок, сделали МРТ, КТ головного мозга. По результатам МРТ был выставлен предварительный диагноз: мелкая кавернозная ангиома левой лобной доли головного мозга.

"По словам врачей, ангиома небольшого размера и трогать ее нельзя, нужно ждать рецидив, когда она начнет наполняться и увеличится в размерах. Нас просто отправили домой.

Самочувствие ухудшалось с каждым днем, приступы происходили все чаще, судороги с потерей сознания сопровождались головными болями, высоким давлением, сильным сердцебиением до 157 ударов в минуту", - вспоминает мама девочки Елена Лоскутова.

Семья обратилась сначала к столичным врачам, затем поехали в Алматы. Там ей поставили диагноз "кавернозная ангиома левой лобной доли головного мозга и фокальная эпилепсия".

В февраля 2021 года Диана получила инвалидность, школу не посещает, ее перевели на домашнее обучение. Общее состояние ребенка ухудшилось, приступы с каждым днем все сильнее. Девочка теряет зрение, происходят нарушения в работе сердца, почек.

"Лечение в Казахстане особых результатов не дает, принимаем два противосудорожных препарата, два раза в год госпитализации, частые поездки по врачам Караганды, Нур-Султана, в частную клинику Алматы, где ребенок получает основное лечение. Это хотя бы на время купирует приступы.

Поэтому мы обратились в клиники Германии, Швейцарии и Израиля. Откликнулась клиника Sheba Medical в Израиле. Они готовы принять Диану на полное обследование, лечение и, если понадобится, операцию", - говорит мама.

В клинике выставили счет в 35 тысяч долларов. Еще 10 тысяч долларов уйдет на перелет и проживание. Из всей суммы собрана только часть - 7 млн тенге.

Диана - единственный ребенок, мама воспитывает ее одна, живя на съемной квартире. Мама также имеет инвалидность из-за сахарного диабета и проблем со зрением. Весь доход семьи - пособие по инвалидности, которого порой не хватает на еду и лекарства.

"Надежда только на неравнодушных казахстанцев. Прошу вас помочь вылечить Диану, каждая секунда на счету. Ведь кавернозная ангиома - это коварная болезнь, неизвестно, когда она лопнет, а это - кровоизлияние в мозг. Мы ждем чуда каждый день", - говорит мама.

Реквизиты:

Тел.: +7 707 233 56 46 Елена (мама)

Instagram/ @help2020diana

Kaspi: 4400 4301 5105 5339 Александр К. (близкий родственник)

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1987405-zhdem-chuda-kazhdyy-den-krovoizliyanie-v-mozg-grozit-devochke-iz-balhasha-posle-udara-kamnem/