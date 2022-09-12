Главу спецЦОНа освободили от должности после проверки в Актобе

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Руководитель спецЦОНа освобожден от занимаемой должности после проверки в Актобе. Об этом сообщил прокурор района Алматы Жасулан Даулембаев на своей официальной странице в Facebook.

По его данным, прокуратурой района Алматы в Актобе в рамках анализа состояния законности в деятельности спецЦОНа установлены факты завышения стоимости медицинского осмотра.

Так, отметил Жасулан Даулембаев, ТОО из Сарыагаша Туркестанской области проводило медосмотр, установив цены на услуги нарколога в размере 5000 тенге, других специалистов - 8000 тенге.

При этом компания не имела лицензии и санитарного заключения на оказание медицинских услуг, а стоимость осмотра нарколога не должна превышать 1015 тенге (тариф установлен Министерством здравоохранения РК).

"По представлению прокуратуры товарищество привлечено к административной ответственности за нарушение правил лицензирования. Договор на оказание медицинских услуг без разрешительных документов расторгнут, а руководитель спецЦОНа освобожден от занимаемой должности", - сообщил Жасулан Даулембаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1987323-glavu-spetstsona-osvobodili-ot-dolzhnosti-posle-proverki-v-aktobe/