Рост количества людей с инвалидностью отмечается в Алматы

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В Алматы отмечается рост количества людей с инвалидностью. Об этом сообщила заместитель акима города Асем Нусупова во время заседания ХXV сессии маслихата города Алматы по утверждению "Программы развития города до 2025 года и среднесрочных перспектив до 2030 года", передает корреспондент NUR.KZ.

Нусупова рассказала, что одним из острых вопросов является рост количества людей с инвалидностью в Алматы. Особую озабоченность, по ее словам, вызывает рост детей с инвалидностью.

"Мы планируем работать над предупреждением инвалидизации. В городе уже довольно успешно в течение пяти лет реализуется проект раннего вмешательства. По данным медико-социальной экспертизы за три года первичная инвалидность установлена у более чем 3 тысяч детей. 70% из них можно было бы оказать помощь в реабилитации при наличии кадровых, инфраструктурных и финансовых ресурсов", – сообщила заместитель акима.

По словам Нусуповой, нужно выстроить систему по ранней диагностике и реабилитации, а также приложить все усилия по совершенствованию методов оказания помощи и повышения квалификации работников.

Планируется, что к 2025 году уровень инвалидизации будет снижен на 6% к 2025 году и на 10% – к 2030-му.

Также, по словам заместителя акима, к 2025 году 100% людей с инвалидностью должны быть оснащены необходимым инвентарем. Будет уделено внимание созданию безбарьерной инфраструктурной среды для повышения мобильности людей с инвалидностью, выполнение стандартов будет контролироваться совместно с общественниками.

Помимо того, ожидается, что лица с инвалидностью будут обеспечены работой. В поддержку предпринимательских инициатив с 2023 года планируется ежегодная выдача грантов в размере 5 млн тенге не менее 50 предпринимателям с инвалидностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1987286-rost-kolichestva-lyudey-s-invalidnostyu-otmechaetsya-v-almaty/