В 30 селах Северного Казахстана насчитали не более 10 жителей
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Сколько в Северо-Казахстанской области "умерших" сел – населенных пунктов, в которых не больше 10 жителей, выяснили корреспонденты издания Петропавловск.news.
Как пишет издание, всего в регионе насчитывается 635 сел. Еще в 2019 году администрация СКО озвучивала планы по ликвидации 65 неперспективных сел, то есть сел с низким потенциалом.
"Планам помешала пандемия, перепись населения и другие глобальные события", – отмечается в материале.
Помимо неперспективных сел есть еще и так называемые умершие – те, в которых практически не осталось жителей. Им тоже грозит ликвидация.
Ликвидация сел носит чисто формальный характер. Люди могут и дальше оставаться в этих населенных пунктах, однако госорганы удаляют эти поселки из своих отчетов.
Соответственно, как отмечают авторы материала, никакого финансирования, строительства и ремонта дорог, очистки проезда от снега в зимний период, а уже тем более – газа и прочих благ, жителям таких сел ждать не стоит.
Сейчас в Северо-Казахстанской области формально существует 30 населенных пунктов, имеющих численность до 10 человек.
Айыртауский район:
- Копа — 8 человек;
- Прекрасное — 6 человек;
Аккайынский район:
- Борки — 6 человек;
- Сенное — 4 человека;
- Ульги — 2 человека;
Есильский район:
- Алка — 10 человек;
- Калиновка — 5 человек;
- Славянка — 1 человек;
Жамбылский район:
- Амангельды — 7 человек;
- Суатколь — 2 человека;
Район Магжана Жумабаева:
- Сейфолла — 8 человек;
- Камышлово — 8 человек;
- Изобильное — 1 человек;
Мамлютский район:
- Орлёнок — 6 человек;
Район Габита Мусрепова:
- Князевка — 9 человек;
- Дубровка — 6 человек;
- Привольное — 5 человек;
- Мадениет — 5 человек;
- Куйган — 5 человек;
Тайыншинский район:
- Тапшыл — 10 человек;
- Тениз — 7 человек;
- Комсомольское — 5 человек;
- Сарыбай — 5 человек;
- Глубокое — 5 человек;
- Трудовое — 4 человека;
- Талдыколь — 3 человека;
- Мирное — 1 человек;
Тимирязевский район:
- Северное — 8 человек;
Уалихановский район:
- Карамырза — 3 человека;
Район Шал акына:
- Тельманово — 7 человек.
Эти населенные пункты — первые в очереди на ликвидацию.
Предполагается, что в 2023 году, когда будут подведены окончательные итоги переписи населения, начнется работа по изменениям административно территориального деления Северо-Казахстанской области.
"С учетом постоянного оттока населения количество населенных пунктов, подлежащих ликвидации, наверняка увеличится. Кстати, именно в случае активизации такой работы статус города могут потерять Сергеевка, Булаево и Мамлютка, о чем в правительстве Казахстана говорили еще в 2019 году", – заключили журналисты.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1987229-v-30-selah-severnogo-kazahstana-naselenie-ne-prevyshaet-10-chelovek/