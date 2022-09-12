В 30 селах Северного Казахстана насчитали не более 10 жителей

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Сколько в Северо-Казахстанской области "умерших" сел – населенных пунктов, в которых не больше 10 жителей, выяснили корреспонденты издания Петропавловск.news.

Как пишет издание, всего в регионе насчитывается 635 сел. Еще в 2019 году администрация СКО озвучивала планы по ликвидации 65 неперспективных сел, то есть сел с низким потенциалом.

"Планам помешала пандемия, перепись населения и другие глобальные события", – отмечается в материале.

Помимо неперспективных сел есть еще и так называемые умершие – те, в которых практически не осталось жителей. Им тоже грозит ликвидация.

Ликвидация сел носит чисто формальный характер. Люди могут и дальше оставаться в этих населенных пунктах, однако госорганы удаляют эти поселки из своих отчетов.

Соответственно, как отмечают авторы материала, никакого финансирования, строительства и ремонта дорог, очистки проезда от снега в зимний период, а уже тем более – газа и прочих благ, жителям таких сел ждать не стоит.

Сейчас в Северо-Казахстанской области формально существует 30 населенных пунктов, имеющих численность до 10 человек.

Айыртауский район:

Копа — 8 человек;

Прекрасное — 6 человек;

Аккайынский район:

Борки — 6 человек;

Сенное — 4 человека;

Ульги — 2 человека;

Есильский район:

Алка — 10 человек;

Калиновка — 5 человек;

Славянка — 1 человек;

Жамбылский район:

Амангельды — 7 человек;

Суатколь — 2 человека;

Район Магжана Жумабаева:

Сейфолла — 8 человек;

Камышлово — 8 человек;

Изобильное — 1 человек;

Мамлютский район:

Орлёнок — 6 человек;

Район Габита Мусрепова:

Князевка — 9 человек;

Дубровка — 6 человек;

Привольное — 5 человек;

Мадениет — 5 человек;

Куйган — 5 человек;

Тайыншинский район:

Тапшыл — 10 человек;

Тениз — 7 человек;

Комсомольское — 5 человек;

Сарыбай — 5 человек;

Глубокое — 5 человек;

Трудовое — 4 человека;

Талдыколь — 3 человека;

Мирное — 1 человек;

Тимирязевский район:

Северное — 8 человек;

Уалихановский район:

Карамырза — 3 человека;

Район Шал акына:

Тельманово — 7 человек.

Эти населенные пункты — первые в очереди на ликвидацию.

Предполагается, что в 2023 году, когда будут подведены окончательные итоги переписи населения, начнется работа по изменениям административно территориального деления Северо-Казахстанской области.

"С учетом постоянного оттока населения количество населенных пунктов, подлежащих ликвидации, наверняка увеличится. Кстати, именно в случае активизации такой работы статус города могут потерять Сергеевка, Булаево и Мамлютка, о чем в правительстве Казахстана говорили еще в 2019 году", – заключили журналисты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1987229-v-30-selah-severnogo-kazahstana-naselenie-ne-prevyshaet-10-chelovek/