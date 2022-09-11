Новые фото и видео с Ахметом Байтурсыновым обнаружили в Азербайджане

Фото с первого Всесоюзного съезда тюркологов 1926 года. Фото: t.me/SayasatNurbek

Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек в своем Telegram-канале опубликовал неизданные ранее видео и фото с казахским просветителем, поэтом, педагогом и ученым Ахметом Байтурсыновым.

Как сообщил министр, кадры были обнаружены казахстанскими учеными в азербайджанских архивах.

На видеоролике запечатлен I Всесоюзный съезд тюркологов, проходивший в Азербайджанской ССР с 26 февраля по 5 марта 1926 года.

На 8-минутном ролике 6 раз показан Ахмет Байтурсынов.

По словам Нурбека, на съезде работали три оператора, поэтому кроме этого ролика должны существовать еще два ролика. Сейчас ученые занимаются их поисками.

А неизданное ранее фото Байтурсынова было обнаружено в личном архиве азербайджанского ученого Фархада Агзадана.

На фотографии, снятой на первом съезде тюркологов, запечатлены казахский просветитель, поэт и ученый Ахмет Байтурсынов, казахский педагог и публицист Елдес Омаров и член партии "Алаш", публицист и драматург Билял Сулеев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1987192-novye-foto-i-video-s-ahmetom-baytursynovym-obnaruzhili-v-azerbaydzhane/