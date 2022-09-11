Новые фото и видео с Ахметом Байтурсыновым обнаружили в Азербайджане
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Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек в своем Telegram-канале опубликовал неизданные ранее видео и фото с казахским просветителем, поэтом, педагогом и ученым Ахметом Байтурсыновым.
Как сообщил министр, кадры были обнаружены казахстанскими учеными в азербайджанских архивах.
На видеоролике запечатлен I Всесоюзный съезд тюркологов, проходивший в Азербайджанской ССР с 26 февраля по 5 марта 1926 года.
На 8-минутном ролике 6 раз показан Ахмет Байтурсынов.
По словам Нурбека, на съезде работали три оператора, поэтому кроме этого ролика должны существовать еще два ролика. Сейчас ученые занимаются их поисками.
А неизданное ранее фото Байтурсынова было обнаружено в личном архиве азербайджанского ученого Фархада Агзадана.
На фотографии, снятой на первом съезде тюркологов, запечатлены казахский просветитель, поэт и ученый Ахмет Байтурсынов, казахский педагог и публицист Елдес Омаров и член партии "Алаш", публицист и драматург Билял Сулеев.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1987192-novye-foto-i-video-s-ahmetom-baytursynovym-obnaruzhili-v-azerbaydzhane/