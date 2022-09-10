Осадки пообещали в Нур-Султане и Шымкенте

Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Ухудшение погодных условий ожидается в субботу, 10 сентября, в Нур-Султане и Шымкенте. Актуальный прогноз погоды опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Как сообщают синоптики, сегодня в Алматы ожидается переменная облачность, температура немного опустится до +29...+31 градуса, скорость ветра составит от 2 до 7 метров в секунду.

В Нур-Султане возможен небольшой дождь. Столбики термометров здесь поднимутся до +22...+24 градусов. Ветер в столице усилится до 9-14 метров в секунду.

В Шымкенте синоптики пообещали дождь с грозой. Днем температура воздуха составит +28...+30 градусов. Также горожан предупреждают об усилении ветра до 8-13 метров в секунду с порывами до 15-20 метров в секунду.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1987107-osadki-poobeschali-v-nur-sultane-i-shymkente/