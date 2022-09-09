Уриал вернулся на северный чинк Устюрта, где его не видели более 30 лет (видео)

Устюртский уриал. Кадр из видео: instagram.com/acbk.kz

Представителя редкого подвида горных баранов – устюртского уриала – заметила фотоловушка на северном чинке Устюрта. Как сообщили эксперты, в этих краях уже несколько десятилетий не было подтвержденных случаев встречи с этими животными.

Уриала на северном чинке Устюрта (Атырауская и Актюбинская области) заметила фотоловушка Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия. Запись опубликовали в их официальном Instagram-аккаунте.

Сообщается, что устюртский уриал – это подвид горного барана, эндемик (виды животных и растений, встречающиеся на относительно небольшой территории), обитающий на юго-западе Казахстана и в прилегающих частях Туркменистана и Узбекистана.

"Основное место обитания уриала в Казахстане – западный чинк Устюрта, и последние 30 лет неизвестны достоверные встречи этого редкого копытного за пределами Мангистауской области.

Но теперь, похоже, ареал вида в Казахстане перестал сокращаться. Наоборот, эти горные бараны расселяются по чинкам Устюрта на север и восток", – отметили специалисты.

По данным АСБК, еще с 2018 года этих животных начали регистрировать фотоловушки ассоциации на чинках Жельтау и Донызтау – территория Атырауской и Актюбинской областей.

"Ягнят и беременных самок здесь пока не отмечали, значит уриалы не обитают здесь постоянно. Однако в будущем возможно станут использовать эти места для размножения", – добавили представители организации.

Сообщается, что чинки Донызтау и Жельтау представляют собой ценные места обитания и для других видов животных.

"АСБК совместно с акиматом Атырауской области ведет работу по созданию регионального зоологического заказника "Северный Устюрт". Летом 2022 года завершена подготовка естественно-научного обоснования. Работа ведется в рамках "Инициативы по сохранению пустынных экосистем", – рассказали в Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1987050-urial-vernulsya-na-severnyy-chink-ustyurta-gde-ego-ne-videli-bolee-30-let-video/