Сколько времени тратят казахстанцы, чтобы добраться до работы

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Аналитики составили рейтинг худших по перегруженности движения стран мира. В список вошли 87 государств, из которых Казахстан занял 47-е место, обогнав по показателям Россию, Украину и Азербайджан.

В рейтинге худших стран по перегруженности трафика, опубликованном на сайте Numbeo, Казахстан занял 47-е место из 87, пишет Finprom.kz.

Отмечается, что индекс трафика нашей страны составил 133,9. Этот показатель оценивает:

время, затраченное на поездку на работу;

неудовлетворенность из-за длительных поездок на работу;

неэффективность системы дорожного движения;

потребление CO2.

Согласно данным рейтинга, в среднем казахстанцы тратят 34,73 минуты для поездки на работу в одну сторону.

Индекс выбросов СО2 в Казахстане составил 4119,35 — это оценка выбросов СО2 за время движения на работу в обе стороны.

Среди стран СНГ хуже, чем у Казахстана, оказались показатели России, Азербайджана и Украины, лучше — у Беларуси.

Самый загруженный трафик зафиксировали в Нигерии, Коста-Рике и Шри-Ланке, а вот лучшие показатели — у Австрии, Финляндии и Эстонии.

Рейтинг стран мира по перегруженности трафика. Инфографика: finprom.kz

Также аналитики отмечают, что за январь-июль текущего года инвестиции в основной капитал в транспортно-логистической сфере в Казахстане составили 593,4 млрд тенге — на 7,8% больше в стоимостном выражении, чем годом ранее (реальный рост физического объема — на 5,2%).

Большая часть капвложений пришлась на:

Алматы – 107,5 млрд тенге (+65,2% за год);

Алматинскую область – 64,1 млрд тенге (–17,2%);

Атыраускую область – 56,5 млрд тенге (+97,1%).

"Наименьшие объемы инвестиций в секторе ожидаемо были зафиксированы в новообразованной Улытауской области (что объясняется особенностями статистики для таких регионов), а также в Павлодарской и Туркестанской областях", – добавили эксперты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1987028-skolko-vremeni-tratyat-kazahstantsy-chtoby-dobratsya-do-raboty/