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Две набережные и новые пешеходные зоны появятся в Алматы, об этом рассказал аким города Ерболат Досаев во время встречи с населением Жетысуского района, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам акима, в районе проведен ремонт в трех дворовых площадках, двух скверах, завершено наполнение Арбата в Кулагере детскими игровыми комплексами, созданы две новые пешеходные зоны.

"Еще 13 проектов будут завершены до конца октября. Будут построены две новые набережные протяженностью около 1 км по улице Черновицкая вдоль реки Есентай и по Омарова вдоль речки Карасу, всесезонная горка длиной в 40 метров и высотой в 4 метра в микрорайоне Кулагер, новая зона отдыха в Рабочем поселке и ремонт девяти дворов с установкой новых детских площадок", - рассказал аким.

Он отметил, что наряду с этим в рамках текущего и капитального ремонтов в ноябре этого года появятся еще две набережные общей протяженностью 1,6 км.

Помимо того, до конца ноября откроются два новых молодежных парка - под мостом по проспекту Рыскулова и в логу в микрорайоне Айнабулак-1. Также будет завершено строительство двух пешеходных зон в Кокжиеке и по улице Жумабаева протяженностью 1300 метров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1986741-dve-naberezhnye-i-novye-peshehodnye-zony-poyavyatsya-v-almaty/