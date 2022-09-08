Свыше 100 млрд тенге налогов не доплатили бизнесмены в Казахстане

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По поручению главы государства органы прокуратуры проводят проверки в таможенной сфере. Как выяснилось, отдельные участники внешнеэкономической деятельности монополизировали рынок ввоза товаров из Китая, сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры.

Как выяснили сотрудники прокуратуры, каждый из этих субъектов специализировался на определенных товарах (обувь, одежда, запчасти, техника, фрукты, овощи и т.д.), распределяя между собой конкретные регионы страны.

"Для уклонения от уплаты таможенных платежей группа импортеров в нарушение требований Кодекса о таможенном регулировании в Республике Казахстан в 2019-2021 годах системно занижала стоимость ввозимых товаров", – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Отмечается, что по представлению Генеральной прокуратуры Комитетом государственных доходов 10 компаниям выставлены уведомления о доначислении таможенных платежей и налогов на сумму 107 млрд тенге.

Также подчеркивается, что по выявленным нарушениям начато досудебное расследование за уклонение от уплаты таможенных платежей и налогов.

"На сегодня принятыми мерами 7 участниками внешнеэкономической деятельности – ТОО "Tex Alliance", "Almobi Group", "Ехpress Кеден Сервис", "Group of the companies TDA", "Ai-To Progress", "Global Logistics Ved" и "ТL NIKA кеден" – в бюджет возвращен 21 млрд тенге", – заявили в ведомстве.

В ведомстве пообещали, что взыскание оставшихся доначисленных сумм продолжается, в том числе за счет залогового имущества указанных компаний.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1986831-svyshe-100-mlrd-tenge-nalogov-ne-doplatili-biznesmeny-v-kazahstane/