Страдающего потерей памяти жителя Акмолинской области нашли в Нур-Султане

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В Акмолинской области пропал без вести мужчина, страдающий потерей памяти. Через несколько дней его удалось отыскать в столице, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

2 сентября в Целиноградский районный отдел полиции обратилась местная жительница с просьбой о помощи в поиске 81-летнего отца своего мужа. Как пояснила женщина, мужчина пропал 31 августа.

Она также отметила, что дедушка страдает потерей памяти и может легко заблудиться забыв дорогу домой.

Ориентировка с приметами разыскиваемого пенсионера была незамедлительно передана всем патрульным экипажам полиции и оперативным сотрудникам.

В ходе поисковых мероприятий были опрошены таксисты, проверены приюты, больницы, дома престарелых, различные реабилитационные центры, вокзалы, фермерские хозяйства.

Очень скоро пожилого мужчину удалось найти. Он находился в Нур-Султане, на одной из столичных улиц.

Мужчину благополучновернули домой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1986645-stradayuschego-poterey-pamyati-zhitelya-akmolinskoy-oblasti-nashli-v-nur-sultane/