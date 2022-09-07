Заморозки и град с дождем обещают в Казахстане в ближайшие дни

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Синоптики "Казгидромета" представили прогноз погоды на территории Казахстана на ближайшие три дня – период с 8 по 10 сентября, передает NUR.KZ со ссылкой на метеослужбу.

Сообщается, что большая часть территории страны остается под влиянием Северо-западного холодного антициклона, из-за чего в большинстве регионов сохранится прохладная погода. По-летнему тепло будет лишь на юге Казахстана.

Атмосферные фронтальные разделы, надвигающиеся на Казахстан, принесут с собой дожди: 8 сентября дождливая погода ожидается на востоке, 10 сентября - на западе.

В северо-западных регионах после 8 сентября ожидаются сильные дожди с грозами, усилением ветра и градом.

Кроме того, на севере и западе страны ночью ожидаются заморозки на поверхности почвы до 1 градуса.

Температурный он в указанные дни составит:

на севере ночью +2...+12 градусов, днем - от +15 до +25 градусов;

на западе ночью от +2 до +14 градусов, днем - от +10 до +24 градусов;

в центре и на востоке ночью от +1 до +18 градусов, днем - от +15 до +32 градусов;

в южной половине ночью от +10 до +23 градусов, днем - от +20 до +35 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1986554-zamorozki-i-grad-s-dozhdem-obeschayut-v-kazahstane-v-blizhayshie-dni/