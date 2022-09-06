Замужние, в разводе, с детьми и без: казахстанки примут участие в конкурсе красоты

Участницы, Тауекел Мусилим (в центре), организатор проекта Жанна Мейрембаева (вторая справа). Фото: организаторы конкурса

Жительницы Казахстана в возрасте от 25 до 45 лет примут участие в конкурсе красоты "Миссис земной шар Казахстан". Среди участниц – замужние, разведенные, состоящие в гражданском браке женщины, а некоторые из них даже пережили бытовое насилие в прошлом, передает корреспондент NUR.KZ.

В отборочном туре, который стартовал 1 декабря прошлого года, приняли участие более трехсот женщин со всех уголков страны. Многие из них имеют достижения в бизнесе, образовании, спорте, политике, культуре и общественной жизни. Большая часть из них воспитывает детей, а некоторые даже подвергались бытовому насилию.

В финал пройдут 22 женщины – они примут участие в трех ярких дефиле, в том числе в национальных костюмах и эксклюзивных вечерних нарядах.

По количеству участниц лидирует юг страны – почти половина заявок пришла от жительниц этого края. На втором месте находится северная часть Казахстана, а наименее активны оказались жительницы востока республики.

Казахстанки уже прошли подготовительный этап, где их обучили ораторскому искусству, работе на сцене и с камерой, дефиле, йоге и этикету. Кроме того, женщины учились строить личный бренд и успешно позиционировать себя в социальных сетях, а также ставить достижимые цели вместе с финансовыми экспертами.

Организаторы отмечают, что основной идеей конкурса является популяризация семьи и возрождение престижа семейных ценностей, а также культурного наследия Казахстана.

В финале, который состоится 8 октября, выберут "Миссис земной шар Казахстан", которая отправится защищать честь страны в международном одноименном конкурсе. Также будут выбраны три вице-мисс и одна из участниц получит приз зрительских симпатий.

Ведущим вечера ожидают Тауекеля Мусилима, а среди членов жюри будет Роза Рымбаева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1986449-zamuzhnie-v-razvode-s-detmi-i-bez-kazahstanki-primut-uchastie-v-konkurse-krasoty/