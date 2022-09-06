Гранты 137 казахстанских абитуриентов аннулировали из-за нарушений на ЕНТ

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Национальный центр тестирования продолжает проверять видеозаписи ЕНТ-2022. Из-за выявленных нарушений уже более ста выпускников лишились полученных грантов, сообщил директор НЦТ Руслан Емелбаев на своей официальной странице в Instagram.

Как подчеркнул Емелбаев, на данный момент по итогам просмотра видео аннулированы результаты ЕНТ 153 тестируемых. Из них 137 человек являлись обладателями образовательных грантов.

"Мы уже приняли соответствующие меры, и их свидетельства о гранте признаны недействительными", – подчеркнул руководитель НЦТ.

Он также отметил, что по данным фактам нарушений проводятся служебные проверки в отношении сотрудников НЦТ, а также направляются письма в соответствующие госорганы для дальнейших работ.

"Уважаемые абитуриенты-2023! Вот и настала для вас пора ответственных решений, ведь впереди вас ждут экзамены и ЕНТ. Надеемся, что вы благодаря своим знаниям и целеустремленности добьетесь высоких результатов на ЕНТ и не будете повторять ошибки некоторых предшественников", – добавил Руслан Емелбаев.

Он также напомнил, что в этом году 327 выпускников лишились возможности сдать ЕНТ из-за попытки пронести запрещенные предметы на тестирование. Кроме того, за нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий были удалены 322 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1986410-granty-137-kazahstanskih-abiturientov-annulirovali-iz-za-narusheniy-na-ent/