Аскар Мамин прокомментировал фото из ресторана с Нигматулиным и Джаксыбековым

Аскар Мамин. Фото: akorda.kz

Аскар Мамин прокомментировал появившийся в соцсетях фотоснимок, на котором он изображен вместе с Нурланом Нигматулиным и Адильбеком Джаксыбековым, передает корреспондент NUR.KZ.

"Действительно, в минувшее воскресенье, четвертого сентября 2022 года, в одном из ресторанов города Нур-Султан в обеденное время проводилось соответствующее казахским традициям мероприятие «Сырға салу», организованное моими близкими родственниками.

Прозвучавшие в некоторых СМИ предположения по сути фотографии считаю неуместными и провокационными", - сообщил Аскар Мамин.

Фото: соцсети

Он отметил, что наша страна сейчас находится на историческом этапе своего развития, включая политическую трансформацию.

"В этой связи полагаю, что в такое ответственное время мы должны сплотиться вокруг главы государства и не давать никакой возможности провокаторам и деструктивно настроенным лицам", - отметил Аскар Мамин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1986409-askar-mamin-prokommentiroval-foto-iz-restorana-s-nigmatulinym-i-dzhaksybekovym/