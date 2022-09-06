Регионы, где имеются проблемы с подготовкой к отопительному сезону, назвали в Минэнерго

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Министр энергетики Болат Акчулаков на заседании кабмина высказался о строительстве еще одной ТЭЦ в Нур-Султане, а также назвал регионы, в которых предстоящей зимой могут быть проблемы с отоплением, передает корреспондент NUR.KZ.

Акчулаков перечислил регионы, требующие особого внимания по прохождению текущего отопительного сезона. В их число попала и столица.

"По городу Нур-Султан подготовка энергоисточников к текущему отопительному сезону ведется в соответствии с утвержденным графиком, выполнение составляет порядка 80% от плана.

Вместе с тем на сегодня, по информации акимата, непокрываемый дефицит тепловой энергии составляет 346 Гкал/час. Для покрытия растущего дефицита необходимо ускорить введение в эксплуатацию ТЭЦ-3", - заявил глава Минэнерго.

Он добавил также, что работа по нормализации Петропавловской ТЭЦ-2 продолжается: на сегодня капитальный ремонт котлов выполнен на 85%, ведутся работы по восстановлению главного корпуса котельного цеха, а также реконструкция газоходов с переключением котлов на оставшиеся две дымовые трубы.

Указал министр и на высокий износ котлов на Кентауской ТЭЦ-5 в Туркестанской области. В этой связи он заявил, что акимату региона необходимо обратить внимание на своевременное выделение финансирования для проведения капитальных ремонтов ТЭЦ и тепловых сетей Кентау, а также взять на контроль вопрос своевременного обеспечения углем.

"Акимату Абайской области необходимо принять меры по выделению финансирования на приобретение топлива в полном объеме на весь отопительный период, а также принять меры по снижению задолженностей предприятий.

По Мангистауской области отмечается нестабильная работа тепловой электростанции ТОО "МАЭК-Казатомпром" с частыми аварийными отключениями энергоблоков.

По Акмолинской области в прошедшем отопительном сезоне на Степногорской ТЭЦ отмечался рост технологических нарушений на 78% по сравнению с отопительным сезоном 2020-2021 годов. Износ тепловых сетей составляет 81%", - добавил Акчулаков.

В поле зрения профильного министерства попала и Павлодарская область из-за высокого износа тепловых сетей в Экибастузе - здесь в начале прошлого отопительного сезона, по данным главы ведомства, наблюдалась высокая аварийность на тепловых сетей, что вызывало у населения обоснованные нарекания.

Кроме этого, в этом регионе отмечаются низкие объемы проведенных капитальных ремонтов тепловых сетей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1986357-regiony-gde-imeyutsya-problemy-s-podgotovkoy-k-otopitelnomu-sezonu-nazvali-v-minenergo/