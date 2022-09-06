Жителям Абайской области запретили ходить в лес

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Из-за аномально высокой температуры в Восточном Казахстане сохраняется высокая пожароопасность. В связи с этим жителей Семея и области просят воздержаться от походов в лес, сообщается на Instagram-странице ГЛПР "Семей орманы".

Согласно сообщению Государственного лесного природного резервата "Семей орманы", в регионе ожидается до +38 градусов жары, из-за чего на территории гослесфонда сохраняется чрезвычайно высокая пожарная опасность.

В связи с этим въезд в лес и любая деятельность в лесу запрещены.

"Будьте особенно аккуратны на лесостепных и степных участках! Неосторожное обращение с огнем, применение автотракторной техники без искрогасителей, брошенный окурок или горящая спичка, бытовой мусор могут стать причиной загорания сухой травяной растительности, лесного хвойного покрова и перехода в верховой лесной пожар, который трудно остановить.

Берегите природу! Берегите лес и его обитателей! Сохраняйте постоянную бдительность, необдуманный поступок может повлечь за собой необратимые последствия!" - обратились к казахстанцам лесники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1986314-zhitelyam-abayskoy-oblasti-zapretili-hodit-v-les/