Редкую краснокнижную рысь сняла фотоловушка в заповеднике в Мангистау (фото)

Фото: instagram.com/ustirt_kz

Фотоловушка, установленная в Устюртском государственном природном заповеднике, сняла двух каракалов – степных рысей. Эти животные входят в список Международного союза охраны природы и находится в Красной книге Казахстана.

Снимки с каракалами были опубликованы в официальном Instagram-аккаунте в Устюртского государственного природного заповедника. На одном из кадров можно заметить двух степных рысей, на остальных же запечатлен только один зверь.

Каракал – это хищное животное из семейства кошачьих, которое живет в пустынях, пустынных регионах и в горных долинах Казахстана.

"Точное количество каракалов пока неизвестно. Их число из года в год уменьшается, поэтому они охраняются и входят в список Международного союза охраны природы и в казахстанскую Красную книгу", – написали представители заповедника.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1986243-redkuyu-krasnoknizhnuyu-rys-snyala-fotolovushka-v-zapovednike-v-mangistau-foto/