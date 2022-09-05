Как бизнес будут защищать от "прессинга" со стороны следствия, объяснили в Генпрокуратуре

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В Генеральной прокуратуре рассказали, как собираются защищать отечественный бизнес от незаконных проверок и "прессинга" со стороны госорганов. Об этом сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры РК.

Как отметили в надзорном органе, именно в уголовной сфере предприниматели чаще всего сталкиваются с жестким прессингом: в ходе следствия налагаются аресты, проводятся обыски, допросы, выемки документации.

По данным Генпрокуратуры, с 2021 года было прекращено порядка 1,5 тыс. незаконно начатых уголовных дел. В офисах проведено 2 тысячи обысков и выемок, арестовано имущество 60 предпринимателей.

"Отдельными органами следствия широко практиковалось возбуждение дел против бизнеса на основании заключений штатных специалистов. В уголовную орбиту вовлекались сотни предпринимателей. При этом их выводы не были подкреплены достаточными данными и зачастую опровергались судебными экспертами", – говорится в сообщении.

Для того чтобы защитить добросовестный бизнес от незаконного уголовного преследования, Генпрокуратура выработала дополнительные меры по оперативному пресечению незаконных действий и решений органов уголовного преследования.

Так, генпрокурор направил всем органам уголовного преследования указание, детально регламентирующее порядок регистрации досудебных расследований в отношении субъектов предпринимательства:

прямо запрещено регистрировать в Едином реестре досудебного расследования (ЕРДР) заявления и сообщения, имеющие гражданско-правовой характер;

запрещена регистрация досудебного расследования в отношении субъекта предпринимательства в период действия сроков для обжалования актов проверки, ревизии или аудита;

закреплен запрет на расследование фактов, связанных с получением предпринимателем прибыли в результате экономии средств, если это отрицательно не повлияло на качество выполненной работы. В первую очередь, это касается работ по государственным закупкам и тендерам квазигосударственных компаний.

Кроме того, органам уголовного преследования поручено не использовать как основание для начала следствия формальные заключения штатных специалистов-криминалистов.

"В таких случаях сведения о причиненном ущербе должны быть обоснованы заключениями специалистов госорганов, не зависящих от органов уголовного преследования, в выводах которых содержатся фактические и объективные данные, основанные на подтверждающих документах и указывающие на конкретные нормы права, которые были нарушены.

Прокурорам поручено в суточный срок проверять законность начала досудебного расследования по каждому уголовному делу, и при выявлении нарушений на этой стадии, незамедлительно прекращать уголовное преследование.

Кроме того, прокуроры обязаны на постоянной основе проверять обоснованность инициирования и проведения негласных следственных действий в отношении субъекта бизнеса, а также наложения временных ограничений на распоряжение имуществом", – добавили в Генпрокуратуре.

В ведомстве также отметили, что в случае выявления нарушений законности прокурором, помимо отмены незаконных решений, будет ставиться вопрос об ответственности всех виновных должностных лиц, вплоть до уголовной.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1986179-kak-biznes-budut-zaschischat-ot-pressinga-so-storony-sledstviya-obyasnili-v-genprokurature/