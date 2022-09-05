Опрос NUR.KZ: поддерживаете ли вы возвращение названия "Астана" столице Казахстана?

Монумент "Байтерек" в центре столицы. Фото: NUR.KZ / Юлия Абрамова

Депутаты предложили переименовать Нур-Султан, вернув городу прежнее название – Астана. В своем заявлении они отмечают, что народ так и не принял новое название, передает корреспондент NUR.KZ.

Столицу назвали в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева в 2019 году. Новое название более трех лет назад предложил действующий президент Касым-Жомарт Токаев.

Однако члены депутатской группы "Жаңа Қазақстан" мажилиса парламента предложили вернуть столице Казахстана название "Астана". Они заявили, что возвращение прежнего названия городу было бы исторически справедливым.

Мы решили узнать у наших читателей, поддерживаете ли вы возвращение названия "Астана" столице Казахстана?

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1986151-opros-nurkz-podderzhivaete-li-vy-vozvraschenie-nazvaniya-astana-stolitse-kazahstana/