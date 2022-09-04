Скончался аким одного из районов Жетысуской области

Талгат Кайнарбеков. Фото: facebook.com/sarqanaudany

В возрасте 53 лет скончался Талгат Кайнарбеков, занимавший должность акима Саркандского района Жетысуской области. Об этом сообщается в .

"Талгат Канатулы Кайнарбеков, уроженец нашего района, скончался в возрасте 53 лет. Несомненно, невосполнимая утрата коснулась не только родных, но и всех жителей района", – доложили в районном акимате.

За свою трудовую деятельность Талгат Канатулы занимал должности заместителя акима Талдыкоргана, акима городов Текели и Капшагай (ныне – Кунаев). С мая 2020 года возглавил Саркандский район Жетысуской области.

"Выражаем соболезнования родным и близким Талгата Канатулы", – добавили коллеги скончавшегося акима.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1986082-skonchalsya-akim-odnogo-iz-rayonov-zhetysuskoy-oblasti/