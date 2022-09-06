"У них есть характер, стержень": как алматинец помогает детям стать чемпионами по джиу-джитсу

Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Альберт Алдияров из Алматы посвятил свою жизнь спорту. Мужчина много лет занимался греко-римской борьбой, тайским боксом, а потом открыл для себя джиу-джитсу. Теперь, когда собственные высоты взяты, Альберт решил воспитать спортсменов из воспитанников детских домов и детей из малоимущих семей, передает корреспондент NUR.KZ.

Это у Альберта получается лучшим образом: ребята, кто тренируется в его клубе Samurai, ездят на соревнования, получают призовые места и становятся чемпионами. Причем не только казахстанскими, но и мировыми.

Альберт Алдияров. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Мы создали социальный проект "Все в наших руках", который помогает многодетным, малоимущим и детям из детских домов. Мы даем возможность бесплатно тренироваться на благотворительной основе, заключаем договора с детскими домами; приглашаем детей, чьи родители не могут оплачивать тренировки.

Даем возможность выезжать на соревнования детям из детдомов, кто показывает хорошие результаты; предоставляем фирменную экипировку, оплачиваем проезд, питание на соревнованиях", – говорит Альберт.

Тренировка в клубе. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Для детей организован транспорт до клуба и обратно. Сэнсэй – так называют его подопечные – продумал этот момент.

"Многие тренировали в детдомах, приезжали туда, общались с детьми. Мы же понимаем, что это рутина, дети не видят мир, практически не выходя из детского дома. Наша задумка была в том, чтобы привести детей в социум, в наше окружение, чтобы они познакомились с другими детьми, другими людьми. У нас много примеров, когда кто-то из наших друзей усыновил, удочерил этих детей", – рассказывает Альберт.

Тренировка в клубе. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сам он начинал с греко-римской борьбы еще в детстве. Затем шесть лет занимался тайским боксом, потом перешел к занятиям борьбой. Альберт является мастером международного класса, чемпионом мира. Позже сам стал тренировать, уже на протяжении 12 лет являясь тренером высшей категории.

Джиу-джитсу, говорит Альберт, набирает обороты не только в Казахстане, но и во всем мире. В 2015 году он организовал свой клуб Samurai, так как этот вид борьбы берет истоки в Японии. А пять лет назад стал сотрудничать с детскими домами. Первым из них был Алматинский областной детский дом, находящийся в Баганашыле.

Тренировка в клубе. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Одна из воспитанниц – Люба Темникова – сегодня уже многократная чемпионка и призер.

"В этот спорт я пришла в 2017 году. Я ездила на чемпионат мира в Дубай, Азербайджан, Санкт-Петербург, Кыргызстан. Моя мечта – стать тренером, чтобы тренировать детей из детского дома. Джиу-джитсу я выбрала потому, что в этом виде спорта не получаешь таких травм, как в борьбе, не учишься бить, как в боксе", – говорит девочка.

Люба. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

За эти годы она стала двукратной чемпионкой Азии, бронзовым призером Азии, чемпионкой мира, четырехкратной чемпионкой Казахстана, мастером спорта. Сейчас Любе 17 лет, она учится в колледже, а после хочет присоединиться к команде клуба уже в качестве тренера. Однако впереди у нее еще пара чемпионатов – в Испании и Стамбуле.

Тренировка Любы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

К слову, поездки полностью оплачивает клуб. Альберт отмечает, что дети, которые занимаются в Samurai, умеют добиваться поставленных целей.

"Этим детям некому помочь. У них есть характер, стержень. Они понимают, что им не на кого рассчитывать, у них нет времени набираться опыта. Нужно использовать имеющуюся возможность", – говорит Альберт.

Альберт и Люба. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Своих подопечных он не бросает на полпути: каждый может стать тренером и развиваться в джиу-джитсу и дальше, остаться работать после достижения совершеннолетия в клубе, а также работать с клубами партнеров.

Недавно руководство Samurai встретилось с Аружан Саин, которая обещала помочь в налаживании контактов с социальными домами, чтобы вести к цели еще больше детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1985951-u-nih-est-harakter-sterzhen-kak-almatinets-pomogaet-detyam-stat-chempionami-po-dzhiu-dzhitsu/