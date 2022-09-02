Какая погода ждет казахстанцев в грядущие выходные

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По прогнозам синоптиков, с 3 по 5 сентября в нескольких частях Казахстана, в том числе и на севере страны, ожидается резкое похолодание, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Отмечается, что в ближайшие дни в западных, северо-западных и северных регионах Казахстана резко похолодает.

Синоптики объяснили, что в тыл циклона будут прорываться отдельные дождевые облака и еще более свежие воздушные массы.

При этом южная половина страны останется в зоне сухой и жаркой погоды, сформированной малоподвижным циклоном.

Перепады температуры воздуха в регионах Казахстана:

на западе ночью – от +10...+18 градусов до +8...+16 градусов, днем – от +23...+31 градуса до +17...+25 градусов;

ночью – от +10...+18 градусов до +8...+16 градусов, днем – от +23...+31 градуса до +17...+25 градусов; на северо-западе ночью – от +15...+23 градусов до 10...+18 градусов, днем – от +27...+35 градусов до +21...+28 градусов;

ночью – от +15...+23 градусов до 10...+18 градусов, днем – от +27...+35 градусов до +21...+28 градусов; на севере страны – от +15...+23 градусов до 8...+16 градусов, днем – от +25...+35 градусов до +17...+25 градусов;

страны – от +15...+23 градусов до 8...+16 градусов, днем – от +25...+35 градусов до +17...+25 градусов; в центре республики основной фон ночью – до +10...+22 градусов, днем – до +30...+38 градусов;

республики основной фон ночью – до +10...+22 градусов, днем – до +30...+38 градусов; на востоке страны ночью – от +4...+15 градусов до +10...+18 градусов, днем – от +22...+27 градусов до +30...+38 градусов;

страны ночью – от +4...+15 градусов до +10...+18 градусов, днем – от +22...+27 градусов до +30...+38 градусов; на юге и юго-востоке республики ночью – до +15...+25 градусов, днем – до +30...+40 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1985904-kakaya-pogoda-zhdet-kazahstantsev-v-gryaduschie-vyhodnye/