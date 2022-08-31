Часть проспекта Сейфуллина временно перекроют в Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Некоторые участки проспекта Сейфуллина в Алматы будут недоступны для водителей в ближайшие три ночи, передает NUR.KZ со ссылкой на Управление городской мобильности Алматы.

Как сообщили в управлении, в связи с проведением ремонта дорог будет полностью перекрыто движение по проспекту Сейфуллина:

с 23:00 31 августа до 07:00 1 сентября – на участке от улицы Сатпаева до улицы Курмангазы;

с 23:00 1 сентября до 07:00 2 сентября – на участке от улицы Курмангазы до улицы Кабанбай Батыра;

с 23:00 2 сентября до 07:00 3 сентября – на участке от улицы Кабанбай Батыра до улицы Богенбай Батыра.

"Данные работы были запланированы в рамках среднего ремонта дорог. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим корректировать свой маршрут заранее", – обратились к алматинцам в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1985548-chast-prospekta-seyfullina-vremenno-perekroyut-v-almaty/