Возраст согласия на половую близость просят увеличить до 18 лет в Казахстане

Иллюстративное фото: pixabay.com

Волонтеры движения "Немолчи" составили петицию, в которой просят повысить возраст согласия на половую близость до 18 лет, а любое сексуализированное прикосновение к ребенку – считать изнасилованием. Об этом лидер "Немолчи" Дина Смаилова заявила во время онлайн-конференции, передает корреспондент NUR.KZ.

Так, петиция написана на имя президента страны Касым-Жомарта Токаева. В ней общественники требуют защитить детей от насилия, педофилии, домогательств и буллинга, а также других форм агрессии.

Одним из пунктов петиции является требование принять закон, согласно которому любое сексуализированное домогательство к малолетнему ребенку будет считаться изнасилованием. Кроме того, детьми в петиции предлагается считать всех не достигших совершеннолетия лиц.

"Выступаем за то, чтобы не достигших совершеннолетия считали детьми со всеми вытекающими отсюда правами, исключить из Уголовного кодекса понятие "Субъектом преступления является физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста".

Требуем за любые сексуальные прикосновения к детям приговаривать к тюремному заключению, вплоть до пожизненного", – говорится в документе.

Дина Смаилова отмечает, что на сегодня большинство преступников уходят от наказания благодаря так называемому добровольному согласию ребенка на половую близость.

"Якобы ребенок добровольно вступил в половую связь, в этом списке могут оказаться дети 13-ти, 14-ти и даже 9-ти лет. Если это несовершеннолетний ребенок и взрослый ребенок склоняет его к сексу, есть понятие "психологическое насилие", шантаж, добиваются добровольного согласия на секс и ребенок не сопротивляется. Агрессор не проявляет насилие, а проявляет хитрость.

Мы требуем, чтобы не было статей 122, 124 УК РК, чтоб любое прикосновение к ребенку сексуализированное каралось по статье 120-121", – заявила Дина Смаилова.

Она приводит в пример ситуацию, когда взрослый мужчина домогался 9-летней девочки.

"Был случай, когда взрослый мужчина пытался изнасиловать 9-летнюю девочку, трогал половые органы, пытался утащить ее в кусты. И, опять же, квалифицируют по статье 124 – развращение малолетних. Какое здесь развращение? Здесь посягательство на изнасилование!" – уверена общественница.

В петиции также требуется постоянно обновлять сайт Генпрокуратуры с публикацией имен, фотографий и геолокации осужденных за педофилию, которые находятся на пробационном контроле или в тюрьме.

Также предлагается брать под контроль надзорных органов или под арест всех подозреваемых, кто посягал на половую неприкосновенность ребенка, в связи с тем, что такой человек может повторить совершенное.

Помимо того, в петиции требуют привлекать к уголовной ответственности родителей, чьи дети совершают преступления против личности, против половой неприкосновенности других детей.

Самих детей предлагается направлять в специнтернаты для лечения их от агрессии, говорит Дина Смаилова.

Прочесть полный текст петиции можно по ссылке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1985521-vozrast-soglasiya-na-polovuyu-blizost-prosyat-uvelichit-do-18-let-v-kazahstane/