Пропавшего мальчика нашли в подвале мечети в Семее

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30 августа в Семее пропал 14-летний подросток. Он около 11.00 часов вышел на прогулку в парк и не вернулся домой. Мальчик был найден в подвале мечети. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВД РК.

Как пояснили в ведомстве, 30 августа около 11.00 часов подросток вышел погулять в центральном парке, однако позже домой не вернулся.

"Ребенок имеет задержку психического развития", - отметили в МВД.

Стражи порядка призвали оказать помощь в его поисках. Позже стало известно, что мальчика нашли. Он жив и здоров.

"Сотрудниками ДП Абайской области при проведении поисковых мероприятий подросток был найден в подвальном помещении центральной мечети", - сообщили правоохранители.

После чего его доставили в полицию и в присутствии родителей провели профилактическую беседу о недопущении повторных фактов бродяжничества.

Отец юного жителя Семея выразил благодарность полицейским за оперативность и профессионализм.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1985463-propavshego-malchika-nashli-v-podvale-mecheti-v-semee/