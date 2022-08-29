Информацию о продаже топлива прокомментировали в аэропорту Нур-Султана

Иллюстративное фото: instagram.com/nqz_airport

В Международном аэропорту Нур-Султана прокомментировали появившуюся в Сети информацию о продаже авиационного керосина, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу авиагавани.

Поясняется, что аэропорт оказывает аэродромные и наземные услуги местным и иностранным перевозчикам, в том числе реализовывает авиаГСМ. При этом доля аэропорта в заправках пассажирских рейсов составляет менее 3%.

В авиагавани заявили, что аэропорт реализовывает авиационный керосин для грузовых рейсов и малочисленных чартеров. Основные авиакомпании заправляют собственный авиакеросин.

"Ценообразование авиабилета не входит в компетенцию аэропорта, данную информацию могут предоставить авиакомпании, которые непосредственно заправляют воздушные судна собственным авиационным керосином.

В связи с тем, что аэропорт не продает авиационный керосин на пассажирские рейсы, влияние цен на авиационный керосин, который реализовывает аэропорт, на стоимость авиабилетов отсутствует", - говорится в сообщении столичного аэропорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1985340-informatsiyu-o-prodazhe-topliva-prokommentirovali-v-aeroportu-nur-sultana/