Археологи нашли уникальный древний храм в Туркестанской области

Кадр из видео: Хабар 24

Древний каменный храм, которому больше 2 тыс. лет, нашли археологи в Туркестанской области. О подобных сооружениях на территории Казахстана еще не было известно.

Как рассказали ученые корреспондентам телеканала "Хабар 24", храм принадлежит эпохе Кангюй. На объекте оказалась особенная каменная архитектура, а еще сотни артефактов.

По словам специалистов центра археологии Южно-Казахстанского педагогического университета, история этого государства мало изучена.

Ученые нашли этот храм близ озера Кызылколь в Сузакском районе - здесь находится несколько значимых памятников археологии.

Однако новая находка удивила археологов.

"Во-первых, это единственный объект этого периода в Казахстане. И солярная символика, и солярная архитектура указывают на то, что перед нами Кангюйский храм. И, скорее всего, здесь отправляли культы, связанные с первой монотеической религией – зороастризм", - сказал профессор ЮКГПУ Александр Подушкин.

Отмечается, что объект будут исследовать - что там внутри храма, только предстоит выяснить. Пока специалисты открыли только верхние секторы.

По словам ученых, такая каменная архитектура была не свойственна для территории Южного Казахстана. Они уверены, что огромные валуны для храма сюда несли издалека.

Кроме того, все склоны конусовидного храма усыпаны тысячами фрагментов керамики.

Археологи также отыскали здесь древние курильницы, тигель для выплавки золота и серебра. Специалисты предполагают, что с ним работали жрецы.

Недалеко от каменного храма археологи также открыли два подземных склепа. По словам ученых, оба были разграблены ранее, но ценные для истории вещи сохранились в них.

"Первая находка – это был бубенчик. Следующая – сразу недалеко, то есть они находились совсем рядом. Дальше было скопление бус, черепная коробка, которая рассыпалась немного. Мы попытались ее воссоздать",- пояснила студентка ЮКГПУ Екатерина Кесман.

Однако самым уникальным из найденных артефактов специалисты считают подвеску в виде фигуры человека. Это амулет, висящий у ребенка на груди.

"Еще уникально то, что амулет сохранил часть веревки, на которую он подвязывался. Для наших условий почвенных это просто уникальная вещь, потому что здесь не сохраняется ни дерево, ни волосы, ничего. Она сохранилась за счет того, что частично коррозировалась бронзой", - сообщил Александр Подушкин.

Археологи уверены, это место еще подарит исторические сенсации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1985262-arheologi-nashli-unikalnyy-drevniy-hram-v-turkestanskoy-oblasti/