Автомобильные пункты пропуска на границе с Китаем приостановят работу

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Автомобильные пункты пропуска на границе с Китаем не будут работать в День Конституции РК - 30 августа, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов.

"В связи с празднованием Дня Конституции Республики Казахстан 30 августа 2022 года пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет", - говорится в сообщении КГД.

Тем не менее, железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме.

"Просим перевозчиков и всех желающих пересечь границу заранее планировать свой маршрут с учетом введенных ограничений", - обратились в ведомстве.

Напомним, ранее в акимате Нур-Султана рассказали о праздничных мероприятиях в День Конституции РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1985224-avtomobilnye-punkty-propuska-na-granitse-s-kitaem-priostanovyat-rabotu/