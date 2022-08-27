Участок проспекта Кабанбай батыра вновь временно перекроют в Нур-Султане

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Астанчан и гостей столицы предупредили о перекрытии движения на участке проспекта Кабанбай батыра, сообщается на официальном сайте акимата города.

Ремонт дорожного полотна по проспекту Кабанбай батыра в целях обеспечения безопасности дорожного движения начинает столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В связи с проведением ремонтных работ с 22:00 часов 27 августа по 31 августа текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке проспекта Кабанбай батыра - от улицы Динмухамеда Конаева до улицы Сарайшык.

Жителям и гостям столицы рекомендовали заранее планировать свои маршруты движения, чтобы не создавать пробок на дорогах города.

Напомним, что неделю назад данный участок дороги уже перекрывали из-за ремонтных работ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1985173-uchastok-prospekta-kabanbay-batyra-vnov-vremenno-perekroyut-v-nur-sultane/