Участок проспекта Кабанбай батыра перекроют на несколько дней в Нур-Султане

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В ближайшие три дня для ремонта дорожного полотна будет полностью перекрыт один из участков проспекта Кабанбай батыра в Нур-Султане. Об этом сообщается на официальном сайте столичного акимата.

"В связи с проведением дорожно-ремонтных работ с 20 по 22 августа текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке проспекта Кабанбай батыра от улицы Сарайшык до улицы Динмухамеда Конаева", – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что ремонт дорожного полотна по проспекту Кабанбай батыра осуществляет Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Нур-Султана по согласованию с управлением административной полиции ДП города.

Астанчан и гостей столицы попросили заранее планировать маршруты, чтобы избежать пробок на дорогах.

"Приносим свои извинения за причиненные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ", – подчеркнули представители управления.

Также сегодня сообщалось о временном перекрытии дороги на участках улиц Мухтара Ауэзова и Сыганак в столице.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1984008-uchastok-prospekta-kabanbay-batyra-perekroyut-na-neskolko-dney-v-nur-sultane/