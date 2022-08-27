Замакима Алматы объяснил причины прекращения финансирования программы Artsport для детей

Иллюстративное фото: pixabay.com

Замакима Алматы Арман Кырыкбаев объяснил причины прекращения финансирования программы Artsport. По его словам, с начала года на программу было потрачено 11,7 млрд тенге из городского бюджета, передает корреспондент NUR.KZ.

На платформе Artsport родители могли регистрировать детей и получать на бесплатной основе услуги спортивных секций и кружков. На это акимат только в текущем году уже потратил 11,7 млрд тенге, а в случае, если бы программа продолжила действовать до конца года, было бы потрачено еще 8,5-9 млрд тенге.

В этом году был ограничен новый набор детей по программе, как отмечают в акимате, прерывать программу сразу не было цели. Более того, поставщикам услуг предлагали устранить все имеющиеся недочеты. Однако с 1 сентября акимат прекратит финансирование Artsport.

"Акимат Алматы был терпелив и мы давали возможность, говоря, что есть проблемы, предлагали исправлять и работать дальше. Но эти полгода контрагенты потратили не на то, чтобы исправить имеющиеся проблемы, а чтобы создать ненужный ажиотаж", - говорит Кырыкбаев.

По словам заместителя акима, платформа не отвечает никаким критериям. Одна из основных претензий акимата - отсутствие прозрачности. Так, Арман Кырыкбаев говорит, что Artsport допускает регистрацию несуществующих людей из-за отсутствия интеграции платформы с государственными базами данных. Простая регистрация позволяет не подтверждать заявление родителя с помощью ЭЦП.

Не формируется очередь на посещение кружков и секций. При этом при уходе ребенка, система не записывает следующего ребенка.

"Наши сотрудники не могут проверить - мы не знаем, что за дети занимаются. Нет гарантии, что никто не обманывает. Любой человек, зная логин и пароль родителя, может подтверждать посещение. Посещают ли дети эти секции - мы не знаем и не можем проверить. Более того, мы не знаем, какие условия предоставляются, санитарное состояние помещения", - говорит замакима.

Также, уверяет он, большинство нуждающихся детей в Алматы не имеют доступа к бесплатным творческим кружкам и спортивным секциям, так как ни НПА, на основании которых работает программа, ни сам Artsport не определяют критерии для этого. Программа была доступна для всех детей, независимо от размера дохода родителей. В акимате считают такой подход несправедливым.

Есть претензии и к технической составляющей. Так, Управление спорта и Управление цифровизации провели технический анализ системы и выявили ряд проблем. Они связаны с неисправным функционированием электронной платформы, которая допускает фальсификацию данных и не предоставляет функционал для автоматизации процессов подушевого финансирования, говорит чиновник.

"В целом, в системе отсутствуют критерии отбора услугополучателей. Кроме того, в системе собираются персональные данные граждан, которые должны быть защищены. Согласие на обработку данных нужно получать хотя бы посредством SMS, а для этого система должна пройти сертификацию в системе ГТС (государственной технической службе).

Пользователи должны идентифицироваться с помощью ЭЦП при каждом обращении. Для обеспечения быстроты отклика серверы должны располагаться в сертифицированном центре обработки данных - этого у них нет", - заявляет замакима.

Помимо того, акимат называет и другие нарушения: отсутствие автоматического формирования табеля - на данный момент поставщики предоставляют табели только за июль. Нет прозрачности в распределении бюджета, нет мобильного приложения, нет аналитических данных, которые позволяют сверять поставщиков услуг. Нет и доступного для пользователей расписания занятий.

Как говорят в акимате, в системе отсутствует формирование карточек детей, их возраст и медицинские показатели, данные об учебном заведении, история достижений, информация о тренерах и педагогах.

Более того, уверяют в администрации города, разработчики платформы заявили, что закроют доступ к личному кабинету для акимата с 1 сентября.

Арман Кырыкбаев считает, что истинная цель программы - не финансирование детей, а финансирование поставщиков услуг. Он приводит пример подсчетов - только один поставщик по одному виду спорта смог получить за год порядка 200 млн тенге.

На сегодня по программе Artsport занимаются порядка 100 тысяч детей. И в акимате города решили не лишать всех детей возможности получать дополнительное образование. Сейчас готовится собственная программа, которая заработает уже этой осенью, обещают в акимате.

Нацелена она будет только на детей из категории СУСН, коих в Алматы порядка 150 тысяч. Ожидается, что программа будет прозрачной и доступной. Уже проводятся переговоры с двумя-тремя поставщиками, кто выполнит требования акимата по предоставлению качественных услуг.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1985161-zamakima-almaty-obyasnil-prichiny-prekrascheniya-finansirovaniya-programmy-artsport-dlya-detey/