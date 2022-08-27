Гроза и переменная облачность ожидаются в мегаполисах Казахстана в субботу

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Сегодня, 27 августа, в столице метеорологи прогнозируют дождливую и ветреную погода. В двух других крупнейших городах Казахстана осадков быть не должно. Такие данные приводятся на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Жителей Нур-Султана синоптики предупредили о возможной грозе. Днем столбики термометров покажут +25…+27 градусов, ночью же прогнозируется похолодание до +9…+11 градусов. Как сообщили специалисты, скорость ветра сегодня в столице составит 9-14 м/с.

Суббота в Алматы пройдет без осадков, вероятна переменная облачность. Днем в городе будет тепло – +26…+28 градусов, а к ночи температура опустится до +11…+13 градусов. Сильного ветра не прогнозируется – его скорость будет достигать 2-7 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается солнечная погода, возможна небольшая облачность. Температура воздуха днем достигнет отметки +31…+33 градуса, а ночью опустится до +16…+18 градусов. Скорость ветра – 8-13 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1985067-groza-i-peremennaya-oblachnost-ozhidayutsya-v-megapolisah-kazahstana-v-subbotu/