Что будет с кинотеатром "Целинный", рассказал аким Алматы

Иллюстративное фото: almaty.tv

Что будет со зданием, где располагался кинотеатр "Целинный", рассказал аким Алматы Ерболат Досаев во время встречи с населением Алмалинского района города, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам акима, по проекту в здании будет располагаться арт-центр.

"Там были проблемы с мозаикой - когда сняли слой, обнаружили мозаику. Я надеюсь, что до конца следующего года будет новый культурный центр в Алматы.

Кинотеатра не будет, так как он не подходит под новые стандарты", - рассказал аким.

Напомним, ранее сообщалось, что кинотеатр "Целинный" не будут сносить в Алматы, сейчас проводится реконструкция, после которой здание останется узнаваемым. Кинотеатр "Целинный" закрыли еще в 2016 году, тогда сообщалось, что на его месте появится современный театр традиционного искусства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1984944-chto-budet-s-kinoteatrom-tselinnyy-rasskazal-akim-almaty/