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Кинотеатр "Целинный" не будут сносить в Алматы, сейчас проводится реконструкция, после которой здание останется узнаваемым, сообщили в Центре современной культуры "Целинный", передает NUR.KZ.

Ранее в соцсетях была опубликована информация о сносе кинотеатра, но в Центре заверили - здание никто не сносит. Более того, в этом году началась реконструкция "Целинного", объявленная в 2018 году.

"С тех пор велись проектные работы, проводились технические обследования, проходили встречи с общественным советом города. Проект был представлен на общественных слушаниях в июне 2020 года.

По их итогам были внесены изменения в архитектурное решение фасада с целью максимально сохранить историческую ткань здания. Так как современные нормы сейсмоустойчивости многократно повысились за последние 50 лет, необходимо провести работы по усилению. Мы сохраним общую форму здания, несущие конструкции, фундамент и, конечно же, панно Евгения Сидоркина", - сообщили в Центре.

После реконструкции здание останется узнаваемым для алматинцев, но при этом станет современным и технологичным, заверили там. Для реализации задумки на высоком уровне привлечены лучшие местные и зарубежные специалисты. Также в рамках реконструкции будет благоустроено окружающее пространство.

"Это место станет точкой притяжения не только для района, но и всего города, местом пеших прогулок. После своего открытия в 2022 году в «Целинном» будет доступна выставочная программа, образовательные мероприятия для детей и взрослых, профессионалов и широкой аудитории.

Будет действовать инклюзивная программа для людей с различными видами инвалидности и многое другое", - заключила директор Центра современной культуры "Целинный" Джама Нуркалиева.

Напомним, кинотеатр "Целинный" закрыли еще в 2016 году, тогда сообщалось, что на его месте появится современный театр традиционного искусства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1940258-kinoteatr-tselinnyy-ne-budut-snosit-v-almaty/