Несколько автобусных маршрутов в Алматы поменяют схемы движения

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

С завтрашнего дня три автобусных маршрута в Алматы будут курсировать по обновленной схеме движения, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

В акимате подчеркнули, что по просьбам алматинцев с 26 августа будет продлен маршрут №132.

После улицы Кокорай автобусы данного маршрута продолжат движение по проспекту Рыскулова до улицы Емцова – проспект Райымбека – улица Розыбакиева – улица Толе би – улица Брусиловского – проспект Абая до станции метро "Сайран".

В обратном направлении автобусы будут ехать по проспекту Абая до улицы Тлендиева – улица Толе би – улица Розыбакиева – проспект Райымбека до улицы Крылова, где будут разворачиваться и ехать по проспекту Райымбека до улицы Немировича-Данченко – проспект Рыскулова и далее по схеме.

Схема маршрута №132: пресс-служба акимата Алматы

"Также в связи с окончанием строительно-монтажных работ по улице Кажымукана с 26 августа маршруты №2 и №48 будут курсировать по постоянным схемам движения", – добавили в пресс-службе акимата.

Схема маршрута №2: пресс-служба акимата Алматы

Схема маршрута №48: пресс-служба акимата Алматы

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1984829-neskolko-avtobusnyh-marshrutov-v-almaty-pomenyayut-shemy-dvizheniya/