Когда повысят зарплату учителям в Казахстане, рассказал министр просвещения

Асхат Аймагамбетов. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Министр просвещения Асхат Аймагамбетов заявил о том, что учителям повысят заработную плату на 25% с января следующего года. Об этом он рассказал во время пленарного заседания образовательного форума в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам министра, ранее зарплата в учреждениях среднего образования была ниже, чем средняя зарплата по стране.

"В 2019 году у нас средняя заработная плата по стране была 168 тысяч тенге, при этом средняя зарплата по уровню среднего образования была 115 тысяч. То есть намного меньше средней зарплаты по стране.

Во втором квартале 2022 года средняя зарплата по стране - 312 тысяч тенге, при этом средняя зарплата по уровню среднего образования составила 343 тысяч тенге, то есть немного выше средней зарплаты", - сообщил Аймагамбетов.

Он подчеркнул, что это - та задача, которая была поставлена президентом.

"В следующем году в январе у нас будет дополнительно 25-процентное повышение заработной платы", - заявил министр.

Он отметил, что комплекс мер по повышению статуса педагога, снижение отчетности и повышение зарплаты помогут привлечь педагогов для работы в школе.

Напомним, ранее мы писали о том, на сколько выросли зарплаты учителей в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1984783-kogda-povysyat-zarplatu-uchitelyam-v-kazahstane-rasskazal-ministr-prosvescheniya/