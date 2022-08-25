Жители Алматинской области остались без автобусов из-за дефицита топлива

Иллюстративное фото: акимат Жамбылской области

14 тысяч жителей Караойского сельского округа вынуждены каждый день добираться до Алматы на такси: с 15 августа общественный транспорт между поселками и городом перестал курсировать. В акимате разъяснили ситуацию.

Как передает телеканал "Алматы", в состав Караойского сельского округа входит 3 поселка и несколько дачных сообществ. В общей сложности здесь проживает порядка 14 тысяч человек, большинство из которых работает в Алматы.

Но уже две недели сельчане ежедневно отдают немалые деньги за такси, так как автобусы между мегаполисом и их поселками курсировать перестали.

"В нашем округе 20 дачных сообществ и 3 села, как нам прикажете добираться до города? 80% процентов населения работает в мегаполисе. Нам каждый день нужно тратить большие деньги только на дорогу", – возмущена жительница Караойского сельского округа Назира Жексенбаева.

Такси из поселков в город стоит немалых денег – 1000 тенге в одну сторону, для сельчан эта сумма изрядно бьет по семейному бюджету.

В местном акимате заявили, что главная проблема – нехватка дизтоплива. При этом аким сельского округа заверил, что на этой неделе автобусы должны были выехать на линию, однако перевозчик неожиданно отказался выполнять свои обязательства.

"Они приостановили свою работу. Когда они выиграли тендер, обязались выполнять требования, но с этой задачей они не справляются. Я уже неоднократно к ним обращался. Писал письма через район и область", – сказал аким Караойского сельского округа Айдос Таженов.

Автобусы, которые должны перевозить людей, стоят в автопарке. Связаться с руководством компании журналистам не удалось: сотрудников попросту не оказалось на месте.

Кроме того, сельчане требуют от местных чиновников внедрить проездные карты "Онай", чтобы проезд обходился для них, как в городе, 80 тенге, а не 240, как они платили ранее. Жители говорят: до транспортной проблемы по сельскому округу двигалось порядка 10 автобусов, ездили они каждые полчаса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1984686-zhiteli-almatinskoy-oblasti-ostalis-bez-avtobusov-iz-za-defitsita-topliva/