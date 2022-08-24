8,8 млрд тенге составила задолженность компании CTS перед акиматом Нур-Султана

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На совместном заседании столичного маслихата и ревизионной комиссии руководитель управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Жансултан Сапарбаев сообщил о том, что дебиторская задолженность компании CTS перед акиматом Нур-Султана достигла 8,8 млрд тенге, пишет МИА "Казинформ".

"На сегодняшний день дебиторская задолженность нашего управления составляет около 23,2 млрд тенге. Из них 8,5 млрд тенге возникли по цессионному контракту. Данная задолженность была накоплена по лизингам на приобретение автобусов во время хозяйственной деятельности компании CTS. По данному пункту существует два медиативных соглашения. До 2027 года они обязаны погасить задолженность", - озвучил данные Сапарбаев.

По его информации, на балансе управления уже в этом году сформировалась дебиторская задолженность на сумму более 10 млрд тенге.

"Кроме того, имеется и дебиторская задолженность на 4,4 млрд тенге. По ней мы заключили меморандум с ТОО "Судебный исполнитель". Кроме того, уже в этом году сформирована дебиторская задолженность в размере 10 млрд 400 млн тенге", - добавил Сапарбаев.

Как объяснил Сапарбаев, задолженность возникла в связи с выплатой предприятиям аванса по текущим работам.

Напомним, также стало известно, что дебиторская задолженность столичных предприятий ЖКХ и дорожно-транспортной отрасли превысила 40 млрд тенге. Руководитель управления финансов города Нур-Султана Алиби Жумаев объяснил, откуда взялась такая сумма.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1984666-88-mlrd-tenge-sostavila-zadolzhennost-kompanii-cts-pered-akimatom-nur-sultana/