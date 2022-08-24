Более 40 млрд тенге задолжали транспортники и коммунальщики Нур-Султана

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Дебиторская задолженность столичных предприятий ЖКХ и дорожно-транспортной отрасли превысила 40 млрд тенге. Руководитель управления финансов города Нур-Султана Алиби Жумаев объяснил, откуда взялась такая сумма, передает "МИА Казинформ".

По словам Алиби Жумаева, на 1 января 2022 года дебиторская задолженность предприятий жилищно-коммунального хозяйства и дорожно-транспортной отрасли города Нур-Султана составила 45 млрд 291 млн тенге.

На 1 июля из дебиторской задолженности прошлых лет было погашено 4 млрд 625 млн тенге.

"Из них 900 млн тенге возвращено управлению строительства, 165 млн тенге – управлению транспорта, 3 млрд 85 млн тенге – управлению ГСМ", – сообщил он на совместном совещании маслихата с ревизионной комиссией.

Так, по состоянию на 1 июля объем дебиторской задолженности, оставшейся за предыдущие годы, составил 40 млрд 666 млн тенге.

"Формирование данной дебиторской задолженности обусловлено несколькими моментами. 21 млрд тенге, или 51% дебиторской задолженности, сформированы из компенсаций, которые должны были быть выплачены заранее по многолетнему контракту. 19 млрд 455 млн тенге, или 47%, вызваны неисполнением решения суда о выплате долга", – объяснил руководитель столичного управления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1984665-bolee-40-mlrd-tenge-zadolzhali-transportniki-i-kommunalschiki-nur-sultana/