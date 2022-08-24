Драку на футбольном матче устроили железнодорожники и полицейские (видео)

Драка между участниками футбольного матча. Кадр из видео: t.me/kozachkow

20 августа в Акмолинской области прошел футбольный матч между командами АО "НК "Казахстан Темир Жолы" и Департамента полиции на транспорте. В какой-то момент между участниками команд произошла потасовка. Инцидент прокомментировали представители КТЖ, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео драки на футбольном матче появилось в Telegram-канале журналиста Михаила Козачкова. По его словам, инцидент произошел в Бурабае на одном из матчей футбольного турнира, посвященного Дню спорта.

Изначально автор публикации предположил, что в соревновании участвовали команды ДП на транспорте и ДП Акмолинской области, но затем выяснилось, что против транспортных полицейских играла команда КТЖ.

В пресс-службе АО "НК "Казахстан Темир Жолы" сообщили, что участники потасовки были удалены с поля. В результате инцидента никто не пострадал.

"20 августа текущего года во время футбольного матча чемпионата Казахстана среди госслужащих и сотрудников компаний квазигосударственного сектора "QAZAQSTAN QYZMET CUP" между командами Департамента полиции на транспорте и КТЖ произошел инцидент. Его участники были удалены с поля. С ними проведена профилактическая беседа. Матч был продолжен.

По данному факту заявлений в полицию не поступало. За медицинской помощью никто не обращался", – отметили представители КТЖ.

Подчеркивается, что дисциплинарный комитет организаторов турнира постановил дисквалифицировать игроков данных команд на шесть месяцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1984634-draku-na-futbolnom-matche-ustroili-zheleznodorozhniki-i-transportnye-politseyskie/