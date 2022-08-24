Прорвало трубы или испортился диван: кто должен нести ответственность в арендном жилье

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Советник президента Саморегулируемой ассоциации риэлторов Казахстана Нина Лукьяненко во время брифинга на площадке РСК рассказала, что регулирует договор аренды и кто должен платить за испорченное имущество или ущерб, причиненный прорывом трубы, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам Лукьяненко, любая сделка должна носить письменный характер.

"В первую очередь вы должны понимать, что, когда мы делаем устную форму сделки, то в любой ситуации они будут отсылаться к тому моменту, когда они обсуждали. Цена ошибки всегда бывает дорога, поэтому нужно соблюдать закон и любая сделка должна носить письменную форму.

Письменный договор имеет полную юридическую силу. Судья - это третья сторона, на что он должен опираться, какую сторону он должен считать виноватой? В договоре нужно прописать все нюансы, в начале всегда нужна встреча между владельцем и арендатором, где обсуждаются все моменты", - говорит спикер.

Так, ссылаясь на законодательство, Лукьяненко отмечает, что работы капитального характера - прорыв трубы или ситуация, когда соседи затопили квартиру, оплачивает владелец жилья. Все, что касается текущего состояния квартиры или физического износа, является ответственностью арендатора.

"Что касается имущества, это вопрос, который решается до заселения. Произошло что-то, сломалось, утратило внешний вид, когда арендаторы заезжают с животными, но это не было оговорено заранее, или кошки дерут дорогие диваны. То тут есть правило - по вине арендатора или нет. Если вины арендатора нет, то несет ответственность владелец.

Если наличие животных не обсуждалось, а завтра они появились, то это - вопрос за счет арендаторов. В мировых сообществах недвижимость подлежит страхованию. В нашей стране всегда это вопрос. Если такая ситуация произошла, то страдает сторона владельца. Доказать и возместить невозможно, так как арендатор - это человек, у которого нет активов. Проблема в том, что взять с него нечего", - заключила спикер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1984564-prorvalo-truby-ili-isportilsya-divan-kto-dolzhen-nesti-otvetstvennost-v-arendnom-zhile/