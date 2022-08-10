Аренда квартир подорожала в Алматы

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О сезонном росте цен на аренду квартир в Алматы рассказали аналитики. Аренда однокомнатных, двухкомнатных и трехкомнатных квартир подорожала в среднем на 15 %, сообщается на сайте Krisha.kz.

По оценкам специалистов, самый значительный рост произошел на двухкомнатные квартиры — в августе цена выросла на 25 %. Аренда однокомнатных квартир подорожала на 7%, трехкомнатных — на 14 %.

В денежном эквиваленте:

аренда однокомнатных квартир в среднем в июне стоила 140 000 тенге в месяц. В августе — 150 000 тенге

двухкомнатных в июне — 200 000 тенге, в августе — 250 000 тенге,

трехкомнатных в июне — 280 000 тенге, в августе — 319 000 тенге.

В среднем в августе плата за аренду однокомнатных квартир выросла на 10 000 тенге, двухкомнатных — на 50 000 тенге, трехкомнатных — на 60 000 тенге.

Наиболее дорогая аренда квартир в ЖК — больше площадь, лучше планировки и состояние. Средняя стоимость аренды в новых домах около 5 200 тенге за 1 кв. м.

По подсчетам специалистов, аренда в ЖК 2015-2020 годов постройки обходится:

однокомнатных квартирах — 150 000 тенге;

двухкомнатных — 340 000 тенге;

трехкомнатных — 500 000 тенге.

Подчеркивается, что на стоимость аренды в значительной степени влияет расположение.

Разница в цене за аренду квартир одного формата в отдельных районах Алматы может составлять более 200 тыс. тенге.

Стоимость аренды также значительно отличается в зависимости от районов города. До 150 тыс. тенге обходятся однокомнатные квартиры в Алатауском, Жетысуском, Наурызбайском, Турксибском и Ауэзовском районах.

От 170 тысяч тенге — в Алмалинском, Бостандыкском и Медеуском районах.

Двухкомнатные квартиры в Алатауском, Жетысуском, Наурызбайском, Турксибском и Ауэзовском районах обойдутся от 170 до 200 тыс. в месяц.

В Алмалинском, Бостандыкском и Медеуском районах цена на двухкомнатное жилье уже составит от 250 тыс. тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1982614-arenda-kvartir-podorozhala-v-almaty/