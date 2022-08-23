Птица попала в двигатель самолета, летевшего из Стамбула в Алматы

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Представители авиакомпании Air Astana заявили, что на послеполетном осмотре самолета, прилетевшего в Алматы из Стамбула, были замечены следы птицы, которая попала в двигатель. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале авиаперевозчика.

"Сегодня на послеполетном осмотре воздушного судна Airbus A321LR, выполнившего рейс КС912 "Стамбул – Алматы", обнаружены следы попадания птицы в двигатель", – говорится в сообщении представителей Air Astana.

Отмечается, что теперь необходимо провести бороскопическую инспекцию двигателя воздушного судна.

Напомним, что ранее в авиакомпании сообщали, что птица попала в двигатель самолета, который выполнял рейс "Алматы – Атырау". Тогда обратный вылет был задержан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1984482-ptitsa-popala-v-dvigatel-samoleta-letevshego-iz-stambula-v-almaty/