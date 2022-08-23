Улицу Сауран частично перекрыли на ремонт в Нур-Султане

Иллюстративное фото: Максим Золотухин

Работы по среднему ремонту дорожного полотна на улице Сауран начались в Нур-Султане. В ближайшие несколько дней движение по некоторым частям улицы будет полностью перекрыто. Об этом сообщается на официальном сайте столичного акимата.

"В связи с проведением ремонтных работ с 23 по 25 августа текущего года планируется полное перекрытие улицы Сауран на участке от улицы Сыганак до улицы Алматы и на участке от улицы Алматы до улицы Керей-Жанибек хандар", – говорится в сообщении.

Ремонтные работы проводит столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с управлением административной полиции ДП Нур-Султана.

"Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты движения, чтобы не создавать пробок на дорогах города.

Приносим свои извинения за причиненные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ", – отметили представители ведомства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1984452-ulitsu-sauran-chastichno-perekryli-na-remont-v-nur-sultane/