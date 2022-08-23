Жара до +31 и дождь: опубликован прогноз погоды в крупнейших городах Казахстана

Иллюстративное фото: Reinaldo Coddou H. / Getty Images

Во вторник, 23 августа, в Алматы и Шымкенте ожидается жаркая погода без осадков, а в Нур-Султане будет дождливо. Актуальный прогноз погоды опубликован на официальном сайте метеослужбы "Казгидромет".

По прогнозам синоптиков, в столице сегодня вновь будет идти дождь, температура воздуха составит +19...+21 градус. Астанчан предупреждают также об усилении ветра до 9-14 м/с.

В Алматы сегодня будет жарко и солнечно. В южной столице столбики термометров поднимутся до +26...+28 градусов, а скорость ветра составит от 3 до 8 м/с.

В Шымкенте же воздух прогреется до +29...+31 градуса, но в мегаполисе ожидается усиление ветра до 8-13 м/с.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни в большинстве регионов страны ожидается потепление, а на севере, востоке и в центре – заморозки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1984331-zhara-do-31-i-dozhd-opublikovan-prognoz-pogody-v-krupneyshih-gorodah-kazhahstana/