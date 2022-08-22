Потепление и усиление ветра: какая погода ожидается в ближайшие дни в Казахстане

Горы Алматы. Фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В середине недели, с 23 по 25 августа, в некоторых частях Казахстана ожидается потепление. Однако в некоторых регионах синоптики прогнозируют грозы и усиление ветра, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

По данным метеорологов, в ближайшие три дня большая часть Казахстана будет находится в отроге малоподвижного антициклона, из-за чего в облаках появится больше прояснений. Это поможет солнечным лучам начать прогрев холодного воздуха, пришедшего в северные регионы страны. Таким образом, на севере Казахстана ожидается потепление.

При этом в формирование условий погоды на севере, востоке и юго-востоке страны вмешается атмосферный фронт, с приходом которого ожидаются дожди с грозами и усилением ветра.

На севере, востоке и в центре республики в ночные часы на поверхности почвы сохранятся заморозки до +2 градусов, также возможны туманы.

Основной фон температуры воздуха:

днем на западе – до +30...+35 градусов;

– до +30...+35 градусов; на северо-западе – до +23...+33 градусов;

– до +23...+33 градусов; повышение температуры воздуха на севере республики – от +17...+25 градусов до +23...+30 градусов;

республики – от +17...+25 градусов до +23...+30 градусов; в центре – от +15...+22 градусов до +20...+31 градуса;

– от +15...+22 градусов до +20...+31 градуса; на востоке – от +13...+21 градуса до +20...+28 градусов;

– от +13...+21 градуса до +20...+28 градусов; на юге страны – до +27...+32 градусов;

– до +27...+32 градусов; на юго-востоке – до +20...+28 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1984205-poteplenie-i-usilenie-vetra-kakaya-pogoda-ozhidaetsya-v-blizhayshie-dni-v-kazahstane/