Подорожает ли обучение в казахстанских вузах, ответили в Миннауки

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В Министерстве науки и высшего образования дали комментарий касательно стоимости обучения в вузах Казахстана – сообщается, что в этом году, по поручению министра, цены на учебу поднимать не будут, передает корреспондент NUR.KZ.

"В этом году поднимается вопрос об увеличении стоимости обучения в вузах. Надо отметить, что Саясат Нурбек, как министр науки и высшего образования, в июле объявил, что цены в этом году в вузах не будут подниматься.

Согласно данному поручению, вузы не поднимали стоимость. Но были определенные вузы, которые в начале календарного года или в конце прошлого года корректировали стоимость обучения.

Когда студент подписывает договор с университетом, имеются условия, что стоимость на очередной учебный год может дифференцироваться в зависимости от инфляции. Но с начала учебного года цены после заявления министра увеличены не будут", – заявил замглавы департамента МНВО Ержан Амирбекулы.

Он добавил, что корректировать стоимость обучения вузам разрешено в зависимости от инфляции – речь идет о повышении на 6-8-10 процентов. Однако большинство вузов в этом году не поднимали цены.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1984291-podorozhaet-li-obuchenie-v-kazahstanskih-vuzah-rasskazali-v-minnauki/