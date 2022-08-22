Пропавшего ребенка нашли в кустах в Костанайской области

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7-летняя жительница города Тобыл вечером ушла из дома и не вернулась. К стражам порядка обратилась ее мать. Девочку нашли в кустах, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Костанайской области.

Вечером 21 августа на пульт "102" обратилась жительница Тобыла и сообщила о пропаже своей 7-летней дочери. Ребенок в 20.50 часов ушел из дома в неизвестном направлении и не вернулся. Горожанка добавила, что это уже не первый случай.

"Получив сообщение, личный состав незамедлительно приступил к поискам. Был организован ситуационный штаб, где распределили все силы и средства по городу с проческой прилегающих к месту проживания улиц", - сообщил и.о. начальника отдела полиции Костанайского района Мухтар Джармухамедов.

В течение двух часов девочку нашли в кустах в 900 метрах от дома с помощью служебно-розыскной собаки. Как оказалась, она заблудилась. Ее передали родителям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1984288-propavshego-rebenka-nashli-v-kustah-v-kostanayskoy-oblasti/