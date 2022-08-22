Опрос NUR.KZ: Обращаетесь ли вы к гадалкам и экстрасенсам

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На прошлой неделе появилась новость о том, что одна из жительниц столицы отдала гадалке 60 миллионов тенге. В течение года ведунья уверяла женщину в том, что на нее и ее семью навели порчу, и таким образом выманивала у нее деньги на снятие проклятья, передает корреспондент NUR.KZ.

Такие случаи, когда казахстанцы обращаются к гадалкам, экстрасенсам и теряют крупные и небольшие суммы денег – не редкость. Далеко не всегда об этом говорят и, тем более, заявляют в полицию.

Бывает и такое, что люди продолжают верить гадалкам, ведь, как уверяет психолог, зачастую гадалки пользуются психологическими приемами. Например, готовы «поддержать» человека в достижении им каких-либо целей, уверяя, что того хотят «высшие силы».

Мы решили узнать у наших читателей, обращаетесь ли вы когда-либо к гадалкам и экстрасенсам?

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1984209-opros-nurkz-obraschaetes-li-vy-k-gadalkam-i-ekstrasensam/